"Deja de jugar con tu vida", el nuevo video del youtuber Prince Ea, tiene ya 2 millones de vistas, y suma unas 100.000 cada día. "No es Mario Kart, no es Fortnite. No hay botón 'vuelve a intentarlo', no existe la opción de repetir un nivel. Cuando el juego ha terminado, pues ha terminado", se lo escucha decir. El popular creador de contenidos —más de 1.000 millones de vistas sólo en Facebook— tomó uno de los temas centrales de la vida adulta, el trabajo, para advertir que afecta no sólo cuestiones como los ingresos, sino la misma extensión de la vida.

"¿Sabes cuál es el día de la semana en que es más probable que mueras por un ataque cardíaco?", preguntó, al comenzar el video. Se lo ve en una cama de hospital, con una infusión endovenosa de café. "Es el lunes".

Detalló: "¿Quieres conjeturar a qué hora? Es entre las 8 y las 9 de la mañana. ¿Sabes qué otra cosa sucede los lunes a las 8 de la mañana? Es el mismo día y la misma hora en que las personas se preparan para ir a los trabajos que odian".

Richard Williams —quien tomó el nombre Prince Ea de la religión de los sumerios— observó que difícilmente se trate de una coincidencia. Su emotivo video mostró que lafelicidad en el trabajo va mucho más allá del éxito económico.

"Vivimos, en promedio, 80 años, si tenemos suerte. Comenzamos a trabajar alrededor de los 18, y trabajamos, trabajamos, trabajamos y nos retiramos aproximadamente a los 67", sintetizó. Eso significa que "para bien o para mal, vas a pasar la mayor parte de tu vida en el trabajo. No pases ese tiempo descontento".

Casi todo el mundo, argumentó, posterga la felicidad en nombre de su rutina. "Después voy a ser feliz" funciona como un mantra hasta que las personas se quedan sin "después" posible y mueren.

La inspiración de Prince Ea es el presente: "Tenemos que dejar de vivir como gente-después para convertirnos en gente-ahora. Tenemos que ser felices ahora mismo". Y dado que la mayor parte de las horas de una vida adulta se pasan en el trabajo, aconsejó: "Debemos encontrar un trabajo que amemos o bien poner más amor en nuestros trabajos".

Contra las creencias del equilibrio entre el trabajo y la vida ("¿No tendría que venir la vida antes que el trabajo?") y los símbolos de estatus asociados a trabajar en exceso y sufrir estrés laboral, Prince Ea citó al psicólogo Shawn Achor, escritor y conferencista dedicado al tema de "la ventaja de la felicidad", según lo denominó. "Sus estudios comprobaron que el 75% del éxito laboral se puede predecir no por lo inteligente que eres ni por lo talentoso que eres sino por lo feliz que eres".

Más creatividad y más productividad son las señales primeras de esa felicidad, pero la que más interesó a Prince Ea es otra: "También vives más".

La felicidad, sin embargo, no es fácil, reconoció. Pero "es una elección" que se puede hacer en cualquier momento de la vida y permite agregarle años. "Creo que tanta gente sufre de ataques cardíacos porque están metidos en trabajos en los que su corazón simplemente no participa. Creo que la gente tiene signos vitales débiles porque toman parte en trabajos que no son vitales para ellos", concluyó.

En ese juego de palabras Prince Ea reveló también su propia historia: diez años atrás este graduado en antropología trataba de imponerse en la escena del hip hop de St. Louis Missouri, "una búsqueda yoica que causó mucho sufrimiento", según describió.

Pero la idea de ganar dinero, fans y respeto no le daba felicidad. Comenzó a leer textos sobre espiritualidad —"todo, desde el Baghavad Gita al Tao"— y desarrolló una carrera en el autodesarrollo, que lo ha ubicado entre los principales influencers de la esfera. En su sitio describió cómo llegó a ese bienestar: "Una actitud de servicio, de desaparecer dentro de mi trabajo, es la variable más importante que me da éxito interno y externo".