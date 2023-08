Después que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaran en la tarde del martes su separación después de casi un año de relación, se generó un revuelo mediático. Si bien ya habían habido rumores de distanciamiento de la pareja hace unas semanas atrás, en esta oportunidad sorprendió la noticia comunicada por ambos casi al mismo momento. Por medio de las redes sociales, la cantante y el futbolista de la Selección Argentina informaron que ya no estaban más juntos.

En cuanto a las declaraciones del exmarido de Camila Homs, Ángel también reveló el contenido del mensaje que le envió. “Un poco lo que te dijo Tini: hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron”, reprodujo en boca del jugador.

Ante la sorpresiva noticia, los medios se hicieron eco de las palabras de ambos y la información circuló por portales y redes sociales. En la mañana de este miércoles, el que se expresó fue Horacio Homs, el papá de Camila y exsuegro del futbolista. Sin hacer alusión a la separación en particular y sin mencionar ni una sola palabra, el abuelo de Francesca y Bautista publicó un video de Guillermo Francella, vestido con la camiseta argentina en donde dice su reconocida frase: “Hermosa mañana, ¿verdad?”.

Cabe destacar que ese video fue grabado por el actor un día después de que la Argentina ganó su tercer título en el Mundial de Qatar 2022, en el que hace referencia a una escena de sus viejas películas y con la frase que se hizo muy popular. En esta oportunidad, Horacio no realizó ningún comentario al respecto y lo dejó librado a la interpretación de cada uno de sus seguidores.

Por su parte, Camila habló en Desayuno Americano (América) y fue contundente con Pamela David cuando le preguntó qué sentía con la separación del padre de sus hijos de la cantante. “Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, respondió y aseguró que no sabía nada del tema hasta que se enteró por los medios.