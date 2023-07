En las últimas horas, se volvió viral un comentario que el Indio Solari le respondió a una seguidora acerca de su estado de salud, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “No sé si llorar porque me respondió o por la respuesta”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.

“Hola Indio, ¿cómo te tratan estos días?”, escribió la internauta, llamada Sofía, lejos de pensar que el ídolo del rock nacional le respondería minutos antes de lanzar tres nuevas canciones con su banda El míster y los marsupiales extintos.

Por su parte, el cantante le respondió, en referencia al mal de Parkinson, enfermedad que padece desde hace años: “En verdad el doctor Park me la está jugando fuerte”. Y completó: “Por eso es que no he estado acompañándolos”.

La fuerte frase del Indio Solari sobre su enfermedad

A los 74 años, el excantante de Los Redondos anunció que, debido a su enfermedad no va a presentarse más en vivo, después de más de cuatro décadas sobre los escenarios.

“Desgraciadamente para mí, para mi gusto, el Parkinson va progresando. Pero bueno, es lo que hay y hay que presentarle batalla”, aseguró el cantante en una entrevista que le dio al conductor radial español Mariskal Romero, quien lo consultó por la posibilidad de volver a los escenarios, algo que Solari descartó.

En esa entrevista, el periodista Vicente Mariskal Romero recordó que el año pasado el Indio había dejado la “puerta abierta” a estar presente en un show de su banda, pero el propio cantante se apresuró a aclarar que la situación ahora es muy distinta.

"En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el párkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla", sostuvo Solari.