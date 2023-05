El presidente de Chile, Gabriel Boric, protagonizó un insólito momento al quedar atrapado en el tobogán de una plaza infantil con juegos cuando quiso deslizarse por adentro. El momento fue grabado y se viralizó en las redes sociales.

El jefe de estado chileno estaba de visita en su ciudad natal, Punta Arenas, para votar en las elecciones del Consejo Constituyente que se celebran este domingo, por el cual Chile busca redactar una nueva Constitución. Durante su paso por la mencionada ciudad de la región de Magallanes en el sur del país, Boric decidió alejarse de sus deberes presidenciales por unos minutos para revivir un poco de su infancia deslizándose en el tobogán de una plaza para niños en la costanera dado que, según confesó más tarde, le recuerda a su abuelo y las caminatas que hacía con él.

Amo �� Presidente Gabriel Boric @GabrielBoric se quedó atorado en tobogán de niños en Punta Arenas �� pic.twitter.com/bJ6oTa8tEA — Rodrigo Saavedra 1️⃣������‍♂️��️‍�� (@R_SaavedraM) May 6, 2023

Así es que tras tirarse por el interior del juego de color rojo, el mandatario de 37 años, que asumió la gobernación de Chile en 2022, se quedó atrapado en la salida del tobogán.

El video dejó constancia de lo ocurrido, y en él se escucha cómo una ciudadana comenta la situación. “Qué chistoso... Ahí va saliendo, se quedó atorado nuestro Presidente de la República. No lo puedo creer”, dice la señora autora del clip de no más de 17 segundos, impactada por la particularidad del evento.

Junto a Boric se ve a su pareja, Irina Karamanos, con quien disfrutaba del día libre en aquella región chilena. Además, se supo que estaba con su sobrino en el parque que da frente al mar del estrecho de Magallanes.

Por otro lado, en su cuenta oficial de Instagram, Boric relató la importancia que tiene volver a la ciudad donde nació y creció con un breve texto en el que contó cómo los toboganes le hacen acordar a su abuelo: “Cuando era chico, mi nono (nacido en Punta Arenas en 1908) siempre me llevaba a pasear por nuestra ciudad mientras me contaba historias de Magallanes antiguo y me mostraba con su voz pausada y profunda la historia de los lugares que pisábamos. Aunque él ya estaba algo encorvado, yo lo miraba hacia arriba con ojos de ensoñación y recuerdo la sensación de viajar con él en el tiempo a través de esas caminatas”.

“Recorríamos el Río de las Minas y el de la Mano, Leñadura, Tres Puentes, Agua Fresca, Morro Chico, Rio Penitente, el Cerro de la Cruz, el barrio Croata, el cementerio y todos los parques y plazas de la ciudad. Desde entonces, siempre que estoy en Punta Arenas pienso en él cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío, y nunca voy a dejar de cruzarlos o recorrerlos aunque hayan indiscretos que pretendan robar ese momento o amargos que lo critiquen porque niegan la infancia que todos llevamos dentro, esa trinchera de felicidad a la que siempre podemos recurrir cuando la necesitamos”, finaliza el escrito.

El presidente chileno llegó el jueves por la noche a su ciudad natal para los escrutinios, y su visita se debe a que prefirió no cambiar el lugar de su domicilio, pese a residir en la capital, Santiago de Chile.

En la ciudad participó de reuniones con las autoridades de la región, como el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic. No obstante, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se acercó a la plaza donde tuvo el percance Boric tras la viralización del suceso y constató que el tobogán estaba defectuoso, según informó el medio local La Tercera.