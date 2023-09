Las conversaciones que se difunden a través de redes sociales suelen generar una catarata de reacciones, puesto que en su gran mayoría, poseen una importante carga de humor e ironía. Sin embargo, a veces también, son insólitas.

Este fue el caso de una popular cuenta de X (ex Twitter), "mariafrncco", quien suele realizar posteos relativos al mundo Boca. En esta oportunidad, mostró un chat de WhatsApp entre ella y su psicólogo.

"El psicólogo que te atiende por obra social", escribió la joven y posteriormente adjuntó una captura de pantalla. ¿Qué se ve en ella? Como el profesional de la salud "le tira onda".

La emisor del mensaje viral le preguntó a la muchacha: "Buenas tardes. Tengo tu contacto, pero no sé quién sos". "Buenas tardes. Ex paciente", le respondió la internauta. Pero esta historia no terminó ahí: "Sí, me acordé, la hincha de Boca. Con todo respeto y siempre profesionalmente. Estás hermosa".

Por supuesto, esta historia tuvo un antecedente. La joven también compartió un tuit que decía: "Hubo señales y no las vi", citando un posteo previo. Además, otra que rezaba "le cambié el horario a mi psicólogo para poder irme a ver a boca con mis amigos".