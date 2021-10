Este viernes 1 de agosto vuelve oficialmente el público a los estadios de los clubes de la Liga Profesional. Sin embargo, algunos hinchas quedaron condicionados por el DNU de última hora que exige como requisito de que todas las personas que vayan a la cancha deberán tener al menos una dosis de la vacuna y que la misma haya sido aplicada en los últimos 14 días.

Esto, relegó a aquellos que no cuentan con ninguna dosis o bien a quienes se hayan vacunado después del periodo establecido. Sin embargo, también dio lugar a situaciones insólitas como el de una hincha de Huracán que tiene una vacuna experimental (la vegetal del laboratorio canadiense Medicago) y, al no estar aprobada aún, no figura en los registros como persona vacunada.

Se vacunó con una de las experimentales, no figura en ningún registro y no puede ir a ver al Globo porque no le validan el ingreso. "Si esto sigue así, y recién me dan el resultado en noviembre, me pierdo el partido contra Boca y el clásico", contó en TyC Sports.

A raíz de este suceso, David Garzón -presidente de Huracán- mostró su postura de que el club interceda para ayudar a los hinchas que se encuentran en esta situación.

"Si esto sigue así y recién en noviembre me dan los resultados, no sólo me pierdo este partido (Arsenal), sino que me pierdo el partido contra Boca, el clásico... No está bueno y ni siquiera tengo la opción de bajarme del experimento y darme otra vacuna, porque si me pusieron esta, no me pudo ir a vacunar con otra", comentó decepcionada la fanática quemera en diálogo con TyC Sports.