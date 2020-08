Un nuevo desafío que nació en las redes sociales se volvió viral al invitar a todos los usuarios a encontrar a tres gatitos con collar ocultos en medio de una imagen repleta de estos animales.

El divertido challenge propone a los usuarios tratar de encontrar a los tres gatos con collar en menos de 10 segundos. Sin embargo, la mayoría respondió que era un desafío imposible de resolver en tan poco tiempo.

La imagen fue compartida por un usuario que animó a participar escribiendo en la publicación: "Dicen que es difícil encontrar a los tres gatos con collar. ¿Te atreves a intentarlo?¿Crees poder lograrlo?".

En poco tiempo, la imagen fue compartida por miles de internautas y se difundió a través de cuentas de todo el mundo. El desafío consiste en observar por unos segundos la imagen que contiene una gran cantidad de siluetas de gatos y el objetivo es localizar a tres mininos que llevan un collar con cascabel.

Si bien algunos manifestaron que lograron dar con las siluetas buscadas, aseguraron que les llevó bastante tiempo y algunos ansiosos reclamaron la respuesta desanimados y cansados de buscar. Horas después, el usuario que compartió el reto difundió la solución.



"Si no has podido hallar a los traviesos gatos ocultos, no te preocupes, ya que te lo diré. Uno de ellos está ubicado en la octava fila, otro en la novena fila y finalmente uno en la decimoquinta", reveló el internauta.