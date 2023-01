Los futbolistas de la selección argentina campeones en Qatar 2022 continúan cumpliendo las promesas que habían hecho antes de la final contra Francia. Ya eran varios los que se habían tatuado la Copa del Mundo, entre otros dibujos referidos a la consagración, y ahora fue el turno de Germán Pezzella, quien generó debate en las redes sociales por la frase que acompañó a su diseño.

Una captura de la espalda del defensor del Betis con el tatuaje recién hecho se hizo viral por un motivo: el supuesto error en la transcripción de la letra del Himno Nacional que se leía debajo de la Copa del Mundo junto al sol de la bandera argentina y los números de camiseta de él y los otros tres compañeros que habían juramentado echarse tinta al cuerpo si triunfaban en Doha (Marcos Acuña, Gerónimo Rulli y Emiliano Martínez).

El final del himno, que tanta emoción despierta cuando es entonado en la previa a los partidos de la Selección, dice: “Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir” (bis). Más de algún desprevenido se percatará en este momento que esa “o” es lo que divide a una opción u otra, no funciona como exclamación antes de la jura final. Muchos usuarios en las redes comprendieron que el futbolista había cometido un error, aunque su tatuador salió a desmentirlo y argumentó lo sucedido.

“No pasó nada, era literalmente la opción que elegimos. Una sola parte del himno, no una transcripción como tal, sino al himno dar las dos opciones en su propia letra, él tomó su elección propia, la de juremos con gloria morir. No es una mala transición ni un intento de transición del himno. Él me dijo que lo pusiera así. No es una transcripción directa”, explicó el tatuador Rafael Monroy Sánchez, en diálogo con el programa El Doce TV.

E insistió: “(Germán Pezzella) Estaba perfectamente conciente de que va sin H en el himno. Fue un cántico al himno, no una transición directa. Fue una elección”. De hecho el diseñador aseguró que tomó contacto con el bahiense luego de que se viralizara su tatoo y aseguró que no existió ningún tipo de debate porque esa fue su elección a la hora de echarse la tinta.

Ante la posibilidad de modificar la oración, Monroy Sánchez afirmó que no hay posibilidades: “No creo que quiera cambiar, ha sido su elección, el tatuaje es para él, es un sentimiento y lo quiere llevar así. No veo por qué tuviera que ceder ante la presión”.

Vale recordar que Pezzella también había formado parte de una apuesta junto a Acuña, Guido Rodríguez y Emiliano Martínez que terminó con el famoso corte de pelo del Dibu, que se pintó la bandera argentina justo antes de afrontar el partido por los octavos de final frente a Australia. “Era solo para este partido. Hicimos una apuesta con (Germán) Pezzella, (Marcos) Acuña y Guido (Rodríguez). Gracias a Dios se cumplió, así que no les fallé. Queda entre nosotros”, contó el arquero, en otra de las historias que trascendieron a lo largo de la Copa del Mundo.