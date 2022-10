En este test de personalidad lo único que tenés que hacer es mirar la imagen de la prueba con rapidez. Es decir, solamente tenés que echar un vistazo fugaz a la imagen y aquello que tus ojos capten de inmediato será el elemento que tenga para vos una revelación increíble.

Luego de ello, lo que debés hacer es buscar en la lista de resultados que dejamos líneas más abajo qué significa ese elemento.

Resultados del test de personalidad

Corazón: sobresalí por tu tranquilidad. Sos alguien relajado que detesta juzgar a los demás. Aceptás a todos cómo son y no pretendés cambiar a nadie. Tratás de verle el lado bueno a todo y sobresalís por tu positividad. Elegís no generarte falsas ilusiones y te dejás sorprender con lo que te sucede día a día. Jamás le guardas rencor a quienes en el pasado te hicieron daño y perdonás con mucha facilidad. Disfrutás de la libertad y del tiempo al aire libre.

Gato: sos alguien que rara vez pasa desapercibido. Sabés bien cómo llamar la atención en cualquier lugar. No soportás las órdenes que no tienen una debida justificación. Huís de las personas negativas para no contagiarte de su mala vibra. Le das poca importancia a lo que otros opinen sobre vos. Sos una persona genuina. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y tratás a quienes te rodean de la misma manera que lo hacen contigo.