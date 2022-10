Un nene fanático de Huracán se hizo viral luego de enojarse con su madre por no poder ir al Tomás Adolfo Ducó a alentar al equipo de sus amores. La mamá le explicó los motivos, pero él no lo quiso ni ver por la televisión.

"Papá tuvo que ir al doctor, por eso no llegaron. Traéme (el control remoto) que pongo la previa", le dice. El nene, visiblemente ofuscado, le contestó: "No quiero, no quiero. Ya estoy podrido con Huracán".

La madre le preguntó qué tenía que ver y él siguió molesto: "Yo quiero ir a la cancha. ¿Qué me importa esto de los policías? Yo pienso siempre en Huracán y no voy a la cancha".

Nuevamente, su mamá le explicó que no llegaban a ir a la cancha, le ofreció mirar el encuentro por televisión y el menor le dijo que no quería ver el partido. "Bueno, vamos a ver los dibujitos", cerró.