Una pequeña cubre las orejas a su perro, asustado por los fuegos artificiales, durante las celebraciones del Año Nuevo Chino. Es el tierno gesto de una niña en una ciudad del gigante asiático que ha dado la vuelta al mundo hasta convertirse en viral.

Cuando la pequeña se da cuenta de que su mascota está sufriendo a causa de los ruidos de las explosiones, no duda en taparle las orejas y no las descubre hasta que no acaban las detonaciones.

Los perros tienen un sentido auditivo más agudo que los seres humanos y eso los hace más sensibles a los ruidos y provoca que estén intranquilos con la pirotecnia, como los fuegos artificiales y los petardos.

La comunidad china dio la bienvenida al año del tigre, tras dejar atrás el del buey, el pasado martes. Fuerza, vitalidad y coraje, esos son los valores que representa el nuevo animal en el zodiaco chino, que corresponde a todos aquellos nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.