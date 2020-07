Los animales con características particulares suelen causar sensación en las redes sociales, pero lo que viene generando "Moo", un perro salchicha que se parece a una vaca es algo sin precedentes.

Es que el perrito presenta un pelaje demasiado extraño ya que tiene su cabeza de color negro, pero el resto de su cuerpo es de color blanco con manchitas negras al igual que las vacas o un perro dálmata. Por eso su nombre "Moo", que hace referencia al sonido que emiten los bovinos.

Su dueña, Victoria Hoffman, confesó que mucha gente cree que "Moo" anda todo el día con un abrigo y no sale de su asombro cuando ella les dice que su pelaje es así. "Mucha gente que lo ve piensa al principio que está usando un abrigo o pijama, y se sorprenden al descubrir que en realidad es su pelaje natural".

"Nos paran mucho en la calle para que la gente pueda hacerle fotos o preguntar por él. Es realmente un cachorrito muy especial. Es nuestra pequeña estrella", relató su dueña. "Moo tiene muchas reacciones donde quiera que vaya, ya sea en las redes sociales o en la vida cotidiana. La gente ama su pelaje y su personalidad divertida", contó Hoffman.

"Moo" ya es toda una celebridad, pero su dueña reveló como llegó a sus vidas. "Mi novio y yo siempre hemos querido un perro salchicha. No creo que hubiéramos tenido un perro si no fuera por el Covid-19 porque no habríamos estado tanto en casa. Es cierto que las bendiciones y la alegría aún pueden salir de tiempos difíciles".