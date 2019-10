El programa “Kuaförüm Sensin”, emitido en Estambul, tuvo un momento insólito en una de sus últimas ediciones. El hecho en cuestión fue que una mujer se desmayó en vivo y lo peor es que las imágenes quedaron registradas en un video que se viralizó rápidamente por las redes sociales.

El ciclo es un programa de competencia donde participan diversos peluqueros, los cuales compiten por un premio donde demuestran sus habilidades. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando ocurrió el tremendo desmayo.

Ilayda, la modelo que se desmayó en vivo, lucía una espectacular melena negra que le llegaba más abajo de la cintura. La joven portaba una cabellera brillante, suave y lacia.

Sin embargo, la mujer no esperaba lo que le vendría. El peluquero que competía en el reality, Bilal Agin, le comentó a la chica que le iba a cortar el pelo y ambos acordaron hasta dónde quedaría cortado: por debajo de los hombros. Aunque, ella no estaba muy segura de hacerlo. Por su parte, el peluquero se entusiasmó y no cumplió con lo prometido. ¡Le cortó el cabello más de lo acordado!

Al ver el resultado final, la cara de la joven se transformó. Luego, se quitó la capa protectora y salió hacia la puerta del programa muy indignada por lo sucedido. Al final, no logró su cometido ya que terminó desmayada en el suelo. Por suerte, una de las asistentes del ciclo llegó a sostenerla para que no se golpeara con el piso.

Uno minutos después de recomponerse, la mujer pudo volver al estudio para que le hicieran los últimos retoques. Claramente molesta, pero los conductores la consolaron explicando que el cabello cortado sería donado para confeccionar pelucas para enfermos de cáncer.

Fuente: Diario Show