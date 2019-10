Los emojis de WhatsApp son una forma cada vez más común para comunicarse.

Muchos usuarios tienen duda sobre la imagen del monito que se tapa la boca.

Este ícono es usado, comúnmente, para expresar “vergüenza”, sobre todo cuando se nos escapa algo que no queríamos decir.

El verdadero nombre del emoji es el de “mono no hablar el mal”, llamado Iwazaru, uno de los tres simios sabios.

Los emojis de los tres monos que se tapan los ojos, las orejas y la boca son los que ilustran el proverbio japonés "No ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal", según Jeremy Burge.

Por todo lo anterior, el tercer mono, que se tapa la boca, se usa a veces también como promesa de que se guardará un secreto.