El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dio positivo de coronavirus. Horas después de que trascendiera la noticia, un video en su cuenta oficial de TikTok comenzó a viralizarse y causó furor.

"Estoy bien, en casa. Por favor, sigamos cuidándonos y hagámonos el test ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones", escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

Rodríguez Larreta, de 55 años de edad, había regresado el martes de Cariló, en la costa atlántica, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Al sentir dolor de cabeza, decidió no esperar y hacer un hisopado, que dio positivo.

Hay que aceptar que el CM de Larreta es TikToker de los buenos pic.twitter.com/nvIejIEbxt — Carolo �� (@CaroloVazquez) January 6, 2021

Desde el Gobierno informaron que todos los contactos estrechos que tuvo el jefe de gobierno porteño "48 horas para atrás fueron avisados", y agregaron que en la capital “no tuvo contacto con nadie” porque llegó en la tarde del martes, se hisopó y se aisló.

Pasadas algunas horas, Horacio Rodríguez Larreta capitalizó algunas críticas que recibió por hisoparse a pesar de no tener síntomas -acertada decisión ya que luego se confirmó su positivo- y publicó desde su cuenta oficial de TikTok, la red social que ganó gran popularidad entre los más jóvenes en el 2020, un video que se convirtió en viral, sobre todo por el perfecto uso de la canción que retrata los fails en TikTok , Instagram, Youtube y hasta en Twitter, la ya mítica: "Oh no" de Capone.

En el clip, Larreta aprovecha la situación que le toca atravesar tras contraer coronavirus para concientizar a todos