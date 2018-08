Até meus amigos mais próximos me perguntam como é viver com uma criança especial..Romeo é assim. Quando ele ri é de verdade, mas quando fica bravo tb. Quando chora é pq a lágrima ficou mais forte do que a serenidade, mas quando fica feliz se tremelica inteiro chacoalhando as mãos e pulando de uma forma que é impossível disfarçar..Quando ele ama é por inteiro. E quando não ama, não faz sentido. Quando ele quer é pq necessita e quando gosta de alguém é com a alma..Quando a gente dança o mundo inteiro some e não existe nada mais prazeroso e importante do que o elo formado ali naquele momento! ��Dando sentido à frase: “dance como se não tivesse ninguém olhando”..Seja qual for a forma que vc se conecta com seu filho especial, faça sempre. No fim do dia verá que quem precisa muito mais do que ele dessa conexão, é vc..#FamilyFirst #Autismo #autismawareness