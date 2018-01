En Chile están conmocionados por un video que circula en las redes sociales en el que se ve a una clienta gritándole y discriminando a una empleada de un local de ropa por no aceptar el cambio de un producto.

“Mira: Yo grito cuando se me da la gana. Rota, maleducada. Para eso están: Para atender. Tu tienes que atender a toda la gente. ¡Te callas! ¡Eres de lo peor! ¡Mírate la pinta que tienes, no eres igual a mí! Si fueras igual a mí, no estarías a la altura en la que estás“, le grita la mujer que intentaba hacer un cambio, pero no tenía ni ticket ni boleta de compra.

El indignante video fue grabado en un shopping de la capital chilena.