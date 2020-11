Flor Vigna es fanática de los deportes extremos. De hecho, el fin de semana, la ex Combate estuvo practicando wakeboard (esquí acuático) junto a su pareja, Nicolás Occhiato.

En un momento, mientras estaba en la tabla, la actriz perdió el equilibrio, se resbaló y terminó en el agua. En su cuenta de Instagram compartió el video del instante exacto de la caída.

La conductora del backstage de Masterchef Celebrity publicó también una foto muy divertida, en la que está con un diente negro (que pintó con un fibrón para ponerle una cuota de humor a la situación). “¡Me di un palito! PH: Nicolás Occhiato”, exclamó en la descripción del posteo.

El video tuvo más de medio millón de visitas y cientos de comentarios de amigos famosos y seguidores anónimos, quienes le manifestaban su admiración por su valentía y su capacidad para los deportes extremos.

De hecho, el humorista Migue Granados se animó y hasta le dio un consejo para que no vuelva a caerse: “Hola flor soy profe de wake. No encojas los brazos, no te da margen si necesitas jalar para incorporarte. Chau flor”.

Nico Occhiato y Flor Vigna, juntos tras confirmar su reconciliación

La reconciliación entre Flor Vigna y Nico Occhiato se confirmó hace unos días. Aunque la pareja prefiere no ponerle rótulos a su relación, está más que claro que los influencers volvieron a darse una oportunidad.

Así lo demostró la ex Bailando el pasado 16 de noviembre. La joven compartió la primera historia de Instagram nuevamente con el conductor de Todo puede pasar (El Nueve).

“Aquí podemos ver cómo Nicolás Occhiato está muy contento con su aplicación para ver estrellas. Siempre con el celular”, comentó Vigna en la grabación que subió a sus historias, donde se lo ve a Nicolás interactuando con el teléfono.

Vigna y Occhiato se conocieron mientras participaban en Combate, el ciclo de desafíos físicos desde donde saltaron a la fama. Luego, volvieron a encontrar en la pista de Showmatch. Tras cinco años en pareja se separaron en abril de 2019.

En enero de este año, un testigo retrató a la pareja en una estación de servicio y los rumores de reconciliación empezaron a circular con mucha fuerza.

Los fanáticos de ambos en las redes sociales estaban esperando volverlos a ver juntos. Los meses pasaron y, finalmente, los protagonistas de esta historia de amor decidieron apostar nuevamente a su relación.