El siguiente test viral es capaz de revelar detalles ocultos sobre tu personalidad y sigue siendo tendencia en redes sociales por sus increíbles respuestas en la parte baja del contenido. Lo único que debes hacer es elegir el búho que más te llame la atención para que la prueba psicológica pueda revelar detalles sobre tu personalidad.

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿cuál es el búho que te gusta más?

De la mano de la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- se descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente.

De este modo, la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente: ¿Qué opción escogiste?

- Si escogiste la opción 1, podrías ser una persona que constantemente está escuchando su voz interior. Respetas a todos los que te rodean. Eres muy reflexivo, sensible e introspectivo. Siempre piensas dos veces las cosas antes de decirlas y no tomas ninguna decisión al azar. Prefieres la soledad antes que construir relaciones superficiales.

- Si escogiste la opción 2, podrías ser una persona que se caracteriza por su buen humor. Eres alguien auténtico y no le das trascendencia a lo que los demás opinen sobre ti. Consideras que ser feliz es algo muy particular y que cada uno encuentra lo que le hace bien en distintas cosas. Para ti, nada es más valioso que vivir de acuerdo a tus propios principios y valores. No soportas la falsedad ni a la gente que vive de las apariencias.

- Si escogiste la opción 3, podrías ser una persona que destaca por su compresión. Eres consciente de que vivir una vida en armonía es mucho mejor que buscar el lujo en cosas banales. Eres muy positivo y te gusta rodearte con gente que piense igual a ti. Eres una fuente de inspiración para muchos. Tiendes a sobresalir por tu empatía y generosidad. Siempre estás bien predispuesto a ayudar a quien lo necesita sin esperar nada a cambio.

- Si escogiste la opción 4, podrías ser una persona muy realista que tiene los pies sobre la tierra. Has vivido y aprendido muchas cosas a lo largo de tu vida y difícilmente te pueden engañar. Día a día buscas superarte a ti mismo. Consideras que el éxito es una consecuencia y no una meta. Pones el foco en el camino y sabes que si haces bien las cosas, en algún momento serás recompensado. Eres muy dedicado con todo lo que haces.

Fuente: Depor