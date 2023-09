El mundo de las redes sociales está lleno de sorpresas y fenómenos virales que nos dejan perplejos y nos hacen cuestionar lo inusual.

Uno de esos momentos inexplicables tuvo lugar recientemente en TikTok, cuando un video se hizo viral protagonizado por dos hermanitas, una de aproximadamente 3 años y la otra, una tierna bebé, quien recibió un aterrador regalo.

El video en cuestión giraba en torno a un regalo muy peculiar que la hermana mayor le hizo a la bebé, y lo que ocurrió a continuación desafió todas las expectativas.

La historia comienza en un supermercado, donde la familia de las niñas, cuya cuenta de TikTok es conocida como @brittikitty, encontró una muñeca que podría describirse mejor como un zombie o un monstruo. Esta no era la típica muñeca linda y suave que se suele regalar a los bebés. Más bien, tenía una apariencia aterradora, con colores oscuros y ojos desorbitados que podrían dar escalofríos a cualquiera.

"Los míos también son bien turbios, ¿qué pasará con esta generación?", "Eso explica porque los 'amigos imaginarios' son tan tenebrosos y a ellos no podría importarles menos", "Yo enseñándole a mi hermana menor mis gustos para tener con quien emocionarme", "Me caen tan bien estas niñas", "Me la estoy pasando muy raro", se lee en los comentarios.

Lo que sucedió a continuación fue realmente extraordinario. Cuando la hermana mayor le entregó la muñeca zombie a la bebé, en lugar de llorar o asustarse, la pequeña respondió con una expresión de pura felicidad. Sus ojos se iluminaron, y una sonrisa sincera se apoderó de su rostro.

Era como si hubiera recibido el regalo más emocionante y encantador del mundo, y esta reacción inesperada desconcertó a los padres y a todos los que vieron el video.

Parece que esta familia tiene una historia de gustos inusuales, ya que anteriormente, una de las hermanitas afirmó conocer a la "cabeza" de una muñeca vieja que su madre encontró en un jardín. Estos momentos peculiares y adorables de las niñas se han convertido en una sensación en TikTok, acumulando miles de seguidores y seguidoras que esperan con ansias cada nueva publicación de la cuenta @brittikitty.

El video de la muñeca zombie en particular se ha convertido en un éxito fenomenal, con casi 10 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas sorprendidas por la reacción de la bebé. Parece que la niña tiene un gusto único y una afinidad especial por las muñecas que podrían asustar a la mayoría de los niños de su edad. Este es solo otro ejemplo de cómo las redes sociales pueden revelar los rasgos únicos y fascinantes de las personas, incluso las más jóvenes.

El video viral de la bebé que recibió una muñeca zombie como regalo puede haber dejado a todos desconcertados, pero también nos recuerda que la individualidad y los gustos personales pueden ser verdaderamente inesperados y adorables, pero déjanos saber en los comentarios a ti qué te pareció este momento y si tú regalarías a tus hijos una muñeca así.