Jorge Cingolani trabaja en el Correo Argentino en la localidad santafesina de Sastre y por estos días se convirtió en noticia al devolverle a su dueño tres millones de pesos.

Cuando regresaba a su casa tras la jornada laboral, a las 15.30, halló en la vía pública un bolso.

Al revisarlo para ver si se trataba de un objeto perdido o abandonado, Jorge se llevó la gran sorpresa: en el interior había una gran cantidad de dinero, que luego supo que superaba los tres millones de pesos.

"Al llegar a mi domicilio le conté a mi mujer y de manera instantánea lo publiqué en redes sociales", contó en declaraciones a medios locales.

Respecto a esa decisión de buscar el dueño del dinero, explicó: "Entendía que podía aparecer mucha gente diciendo que le pertenecía. Entonces lo que hice fue ponerlo boca abajo y sacarle una foto porque tenía un logo en el frente".

A la hora y media del posteo, recibió el contacto. "Era un hombre que me decía que lo que había encontrado era de él. Le pedí que me detalle el logo y el contenido del bolso. Me dio todos los detalles y supe que era el dueño", señaló Cingolani.

"Me agradeció mucho y terminamos llorando juntos", recordó Jorge, quien añadió que "eran los ahorros de toda su vida".

Y además reveló: "Me ofreció una recompensa, 100.000 pesos, pero no los acepté. Lo que no es mío, no me pertenece. Sólo le pedí un cordero para festejar año nuevo", bromeó el trabajador del Correo.

"Mi mujer y mis hijos me dijeron que hubiesen hecho lo mismo. Eso me deja tranquilo porque se que estoy rodeado de personas como yo", finalizó.