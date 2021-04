Del amor al odio hay una distancia que puede ser muy corta. Y en tiempos de redes sociales, los reencuentros puede ser un poco más inesperados, especialmente si lo que te toca es un match en Tinder con un ex, como le pasó a la usuaria de Twitter @vonderluehe, que lo viralizó en la red social.

“Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó JAJAJA”, compartió la mujer. ¿El diálogo? Desopilante.

“¿Desde cuándo sonríes tu en las fotos?”, le preguntó él. Su respuesta, LAPIDARIA: “Desde que no estoy contigo”.

Después de recibir más de 140 mil “me gusta” en la red social, e infinidad de respuestas, la mujer le respondió a algunos usuarios sobre la relación con el que había sido su pareja. “Mira no puedo con la gente q viene de dolida xddd mi ex y yo nos llevamos bien, que a veces nos piquemos no significa nada xd”, escribió.

Justamente, fueron varios los que la criticaron por subir este tipo de contenido y por darse match con el ex. “Me parece ridiculo subir este tipo de cosas, como intentando dejarlo en evidencia cuando una vez en el pasado era el que te hacia feliz no se, es mi opinión”, escribió Juampa.