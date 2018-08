Duston Holloway se comportó de una manera insólita ante una situación tremendamente sorpresiva y dolorosa. El joven encontró a su pareja en su cama durmiendo con el amante y, lejos de reaccionar de una manera agresiva, realizó un gesto que lo convirtió en el nuevo héroe de las redes.

Pero, ¿qué hizo ante tan sorpresiva escena? Aunque con el corazón destrozado, Duston se tomó una selfie con los amantes de fondo y la subió a las redes. “Cuando llegás a casa y hay otro hombre en tu cama con la mujer que amás, buenos hombres merecen buenas mujeres”, escribió junto a la imagen.

La publicación en Twitter se hizo viral y desató toda clase de comentarios; algunos de reproche por exponer a la mujer, pero la gran mayoría fueron de apoyo a Duston; incluso crearon el hashtag #teamduston para difundir su historia.

“He tenido miles de mensajes. Miles y miles de personas de todo el mundo me felicitaron por ser un mejor hombre y alejarme. Tengo orgullo y respeto. Me sorprende la forma en que esto se convirtió en el pasado. Creí que mi mundo se había venido abajo. Me dolió mucho presenciar algo así, pero con la cantidad de apoyo de Facebook y mi familia y amigos, quiero agradecer personalmente a todos y cada uno de ustedes”, agradeció el joven que actuó con tranquilidad.