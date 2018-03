Saber cómo se va a reaccionar al verse traicionado por un amor es algo que muchos no quisieran saber. Y aunque las opciones son muchas, sin duda lo que hizo este joven se aleja de lo que cualquiera habría pensado.



Mariano descubrió a su novia cuando le era infiel en una fiesta y, en una sorpresiva reacción, se sentó junto a ambos para sacarse una selfie que compartió en las redes sociales.

“Mi novia no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”, escribió Mariano en Twitterjunto a la imagen en la que se ve a su hasta entonces novia a los besos con otro chico. La joven nunca se enteró que había tenido a su pareja a su lado hasta que la foto se hizo viral.

La joven nunca se dio cuenta de que su novio la había visto y se enteró de todo cuando la situación se viralizó y se convirtió en motivo de cientos de memes en apoyo al joven. Aunque trató de enmendar la situación su ex ya no la tomó muy en serio.

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 5 de marzo de 2018

Ante la insistencia de sus seguidores, el joven de 20 años y oriundo de Quilmes- compartió luego varios mensajes que su ya ex novia le envió buscando el perdón y la reconciliación. “Tomé, me puse en pedo y el pibe me rompía las bolas de que me quería dar. Yo le decía que no, que no, hasta que me hinché las bolas y le dí”, fue la insólita explicación que, al parecer, no convenció al engañado novio.