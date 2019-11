Una mujer de 36 años fue hallada muerta en el interior de su casa con una pitón de casi dos metros enrollada en su cuello. El hecho sucedió en Indiana, Estados Unidos.

Fuentes policiales revelaron que Laura Hurst se encontraba inconsciente en el piso de su casa en Oxford, con la serpiente enrollada de manera floja alrededor de su cabeza.

La víctima fue trasladada de urgencia a la clínica más cercana, pero, pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron reanimarla. La causa del deceso sigue bajo investigación y la autopsia está prevista para este viernes.

Además, según precisó la sargento Kim Riley, en el interior de la casa, ubicada a unos 32 kilómetros al noroeste de Lafayette, los oficiales encontraron unas 140 serpientes que Hurst tenía como mascotas.

La serpiente era una pitón reticulada, que es nativa del sudeste asiático y se considera la serpiente más larga del mundo.

Si bien las pitones son serpientes no venenosas, no por eso son menos peligrosas. La mayoría de ellas se encuentran en Asia, África y Australia. Debido a que no son nativas de América del Norte o del Sur, son consideradas serpientes del Viejo Mundo.

