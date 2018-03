Un maestro de Ghana fue elogiado en las redes sociales tras divulgarse una serie de fotografías donde se lo ve enseñando a sus alumnos a usar Microsoft Word utilizando una tiza y un pizarrón en lugar de una computadora.

Richard Appiah Akoto, profesor de tecnología de la información y la comunicación (ICT, por sus siglas en inglés), publicó una foto suya en su cuenta de Facebook que fue compartida por miles de personas.

"Enseñar ICT en la escuela de Ghana es muy gracioso", dijo Akoto en la publicación.

Akoto, de 33 años, enseña en el colegio Betenase M/A Junior High School en la ciudad de Sekyedomase, a unas dos horas y media al norte de Kumasi, la segunda ciudad más grande del país.

Pese a que sus estudiantes están obligados a aprobar un examen nacional para proceder a la escuela secundaria desde 2011, la escuela aún no tiene computadoras.

"No es la primera vez que lo dibujo. Lo he estado haciendo cada vez que estoy en el aula… Me gusta publicar fotos en Facebook, así que sentí ganas de compartirlo. No sabía que iba a atraer la atención de tanta gente", dijo Akoto, que ha sido profesor en la escuela durante seis años.