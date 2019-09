Todos los signos del Zodiaco tienen sus características negativas y otras muy positivas. Por ejemplo, las personas de leo pueden ser algo arrogantes, pero también son muy carismáticos, mientras que los de cáncer son algo reservados, pero muy compasivos con la gente que aman.

De la misma manera, las características de los signos del Zodiaco pueden influenciar la forma en la que pensamos y por eso algunas personas pueden ser más inteligentes que otras dependiendo del horóscopo.

Eso no quiere decir que el mes en el que nacimos nos dé un coeficiente intelectual porque no es así, pero sí en que ciertos atributos de nuestros signos pueden ayudarnos a resolver los problemas con más o menos eficacia y aquí te contamos cómo.

La inteligencia no tiene una sola forma

Según la astrología, los signos zodiacales con más inteligencia son Acuario y Escorpio, pero por dos razones completamente distintas. Por un lado los acuarianos son personas muy analíticas que tienden a desarmar los problemas para tener un entendimiento más profundo sobre ellos.

Por otro lado, los escorpianos, uno de los signos más misteriosos del Zodiaco, son más perceptivos que la media, y tienen más capacidad de evaluar y entender el mundo que los rodea.

Como verán, la inteligencia de estos signos no se mide por la capacidad de descifrar cuentas matemáticas que para los demás parecen imposibles. Nacer entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre no te va a dar el cerebro de Albert Einstein, pero sí te puede brindar una forma de ver el mundo que puede ser muy útil para resolver los obstáculos a los que te enfrentes.

Si no eres de estos signos no significa que no seas inteligente, sino que tienes otras características que te hacen especial a su modo. Las personas de géminis y libra también son muy inteligentes, mientras que las de cáncer y piscis tienen mucha inteligencia emocional.

Por último, el elemento de cada signo también puede dar algunas claves sobre el tipo de inteligenciade las personas. Aquellos nacidos bajo un signo de tierra (tauro, virgo y capricornio) son más prácticos, mientras que los de fuego (aries, leo y sagitario) son más intuitivos y eso los hace más propensos a tomar riesgos y convertirse en líderes.