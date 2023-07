Yanira Ayvar, una joven peruana, compartió en su cuenta de TikTok su historia de superación y sacrificio. Según contó, se recibió de abogada, viajó a Chile e hizo dos maestrías, pero como le sobraba tiempo consiguió un trabajo como mesera que la enamoró.

Ante la gran cantidad de críticas de desconocidos en los comentarios, Yanira explicó por qué eligió trabajar en un restaurante siendo abogada. “No tiene nada de malo ser mesera, no es más o menos que otro trabajo”, analizó un poco indignada por los comentarios descalificativos en sus posteos. Y agregó: “Hay que respetar cualquier trabajo”.

“Para que vean que no todo es lo que parece y la vida da muchas vueltas”, remarcó, apenas comenzó su video. En él detalló que “siempre había tenido su vida planeada”, desde chica soñó con graduarse y continuar sus estudios en España, aunque por las vueltas de la vida terminó viviendo con su pareja en Chile, relación que no prosperó, pero aun así se quedó allí.

Con la ayuda económica de sus padres, Yanira pudo continuar sus maestrías y al ver que “le sobraba tiempo” buscó un trabajo. “Conseguí trabajo como mesera y la verdad es que me gustaba ese empleo y no creí que se podía ganar tanto siendo mesera”, detalló.

A su vez, aquel empleo le permitió independizarse de sus padres. Alquiló un departamento en la zona donde más le gustaba y podía llevar adelante sus estudios sin problema. Así fue como a pesar de tener un título universitario, la joven terminó trabajando como mesera.

Entre muchos detalles sobre otros empleos, en los cuales por ejemplo conoció a Neymar y a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la joven analizó las críticas que recibió por haber trabajado de otra cosa que no estaba relacionada con su carrera. “No tiene nada de malo y la vida da muchas vueltas. Es así. Pero no tiene nada de malo trabajar como mesera o como abogada”, indicó.

“Si tenés un tiempo extra y querés hacer plata extra está bien. La idea es que lo disfrutes”, mencionó. Además, dijo que más allá de haber sido mesera, ella sabía muy bien que aquel empleo era temporal. “Yo sabía que quería ser mesera en ese momento porque me ayudaba a completar mis estudios, pero también sabía que en un futuro iba a ejercer como abogada. Eso nunca cambió”, dijo dándole fuerzas a miles de seguidores que dejaron sus agradecimientos en comentarios: “Gracias, tu historia me sirvió para no bajar los brazos por más duro que sea”, expresó una seguidora.