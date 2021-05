Muchos videos se hacen virales diariamente. Ya sea desde Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, las redes sociales son ideales para conseguir que el contenido que producen los usuarios recorra el mundo en cuestión de minutos. Esto mismo pasó en las últimas horas con un emocionante segmento que muestra la reacción de una señora mayor de edad, luego de presenciar el show que su nieto drag queen preparó para ella.

El protagonista de la historia es Eric, un joven artista también conocido como “drag queen” de 28 años. Con la intención de sorprender a su abuela enferma con una increíble performance, el chico ensayó incansablemente para hacer reír a la mujer a pesar del duro momento que está viviendo. Para ello, el actor se maquilló como nunca y se aprendió a la perfección la letra de la canción You are the sunshine of my life en la versión de Shirley Bassey. Complementando con una peluca y una vestimenta exótica, Eric se presentó mientras su abuela dormía y su madre lo ayudó preparando los parlantes y la iluminación.

Dentro de la sala de cuidados paliativos, el drag queen le regaló un show más que especial a su abuela, quien se emocionó hasta las lágrimas mientras su hija capturaba el momento con su cámara. El video fue tan conmovedor que decidió publicarlo en las redes y rápidamente se hizo viral. A su vez, en este aclaraba: “Te amo abuela. Gracias por amarme y aceptarme tal cual soy, abrazando mi rareza y comprándome las mejores ropas y regalos de toda mi vida.”

Sin embargo, Eric no se imaginó que su segmento fuera a tener tal repercusión, por lo que decidió hablar al respecto: “Quedé shockeado. Sabía que era un momento especial para mi y mi familia…supongo que resonó en la gente también” comentó luego de 24 horas en las que el video subido a TikTok tuvo un millón de visitas.