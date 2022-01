Muchas personas que buscan el amor, recurren a aplicaciones de citas o sitios web de emparejamiento, o les piden a sus amigos que les presenten personas, pero Muhammad Malik adoptó un enfoque completamente diferente. El soltero londinense de 29 años usa carteles publicitarios en la ciudad británica de Birmingham para promocionarse ante posibles pretendientes.

Los carteles dicen: "Sálvame de un matrimonio arreglado" y también llevan el nombre de su sitio web, para que las potenciales esposas puedan ponerse en contacto y averiguar lo que está buscando.

En un video en el sitio web, que se llama Find Malik a Wife, el londinense dice que es un emprendedor, un entusiasta de la comida, religioso y que busca a alguien que esté trabajando en su Din, la forma de vida islámica que define los códigos de la vida social y personal de un individuo musulmán, y cuyo "nivel de coqueteo esté al 100".

En cuanto a por qué eligió un método tan poco ortodoxo para encontrar pareja, Malik dice en el sitio: "Simplemente no he encontrado a la chica adecuada todavía. Es difícil. ¡Tenía que conseguir un cartel publicitario para que me vieran!".

Malik también dice que está interesado en "la personalidad y la fe" por encima de cualquier otra cosa y confirma en Find Malik a Wife que los carteles publicitarios no son una broma, sino que habla en serio.

El soltero también deja en claro que no está en contra de los matrimonios arreglados. Dice a los visitantes del sitio web que cree que "los matrimonios concertados tienen un lugar y una tradición en muchas culturas islámicas", pero explica: "Primero quiero intentar encontrar a alguien por mi cuenta".