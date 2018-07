Un hombre le propuso casamiento a su novio en pleno vuelo a Salta y delante de 200 pasajeros. El hecho ocurrió el pasado 2 de julio.

Los novios se habían conocido hace menos de un año por medio de una aplicación para encontrar pareja.

Gabriel tenía todo planeado y cuando el avión se normalizó en el aire, aprovechó la ocasión para leerle una carta que le había escrito.

"Buenos días, señores pasajeros, mi nombre es Gabriel y soy un pasajero más en este vuelo. Ante todo les pido disculpas, porque entiendo que tal vez esto no sea de lo más común, pero quisiera que me acompañaran bajo el lema de ´EL AMOR ES EL AMOR, EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS´, y me den sus fuerzas para afrontar la locura de amor más grande que hice en toda mi vida. Les juro, que realmente lo merece”, detalló el hombre y realizó la pregunta: “¿Te gustaría casarte conmigo?”.

Carlos, el novio de Gabriel, estaba sentado a mitad de pasillo. Ni bien oyó la carta completa, se levantó y caminó hacia Gabriel para aceptar la propuesta de matrimonio, mientras los pasajeros aplaudían a los novios.