Un entrenador de fútbol americano de la ciudad de Savaannah, del estado de Georgia, fue denunciado por pegarle trompadas a un nene de 9 años y el hecho se hizo viral en las redes sociales.

El agresor fue identificado como Gerrel Williams, y además de ser entrenador de los Savannah Gators, también era empleado de la oficina del Sheriff del condado de Chatham.

En el video se ve cómo Williams agrede al pequeño de 9 años, razón por la cual fue expulsado de por vida del fútbol americano y cesado de su puesto en su segundo trabajo.

Entrenador de fútbol americano infantil golpeó a niño.

El video viral que desató polémica en las redes sociales muestra cómo Gerrel Williams, investigado por maltrato infantil, atacó hasta en dos ocasiones al pequeño de apenas 9 años.



De esta manera, la Federación Juvenil de Fútbol Americano (AYF, por sus siglas en inglés) expulsó a Williams de la organización al considerar que sus acciones fueron una “violación total” de su código de conducta, que prohíbe el abuso físico y verbal, detalla el rotativo estadounidense.

Gerrel Williams le dio 2 puñetazos al pequeño que lo tiró al piso. Afortunadamente, el nene tenía puesto el casco de protección usado en ese deporte.

El video causó indignación en todo Estados Unidos, incluso la estrella de la NBA LeBron James lo comentó: “¡De ninguna manera! Podría ser mi hijo. Demonios, si estuviera allí y aun si no fuera mi hijo, seguramente no me limitaría sólo a palabras”, escribió James en Instagram, citado por ese diario.

Por su parte, el entrenador usó su cuenta de Facebook para ofrecer disculpas. "No hay excusa para mis acciones. Espero que me perdone y que sus padres me hayan perdonado”, señaló.