Un juego en el que los participantes lamían crema de malvavisco en un vidrio, y que estaba organizado por la escuela de secundaria Desert Hills de la ciudad de Kennewick, en Washington, EEUU, ha causado una gran polémica entre estudiantes y padres de familia en redes sociales debido al carácter “sexual” de la actividad, recogen medios locales.

Por su parte, la superintendente del distrito escolar de Kennewick, Traci Pierce, aseveró que la intención del juego era “inocente y no mal intencionada”.

Según los medios, la actividad consistía en una competición entre los estudiantes y los profesores, cuyo objetivo era lamer crema de malvavisco en ambos lados de un vidrio ubicado en el medio del gimnasio del centro educativo. Se señala que esto fue realizado con el fin de recaudar fondos.

“En mi opinión, no enviamos a nuestros hijos a la escuela para que estén expuestos a un comportamiento altamente sexualizado por parte de los adultos”, dijo una madre de familia mediante un comunicado.

El video de la controversial actividad, publicado en redes el pasado 12 de abril, causó indignación entre los padres de familia, que aseguraron estar desconcertados sobre el hecho de que los adultos en la escuela no se dieran cuenta de lo inapropiado que era el juego. “Lo que me molestó aún más fue cuando vi que el director se reía y luego sacó su teléfono para grabar un video o tomar fotografías de la actividad”, criticó un padre de familia.

“Eso es tan asqueroso”, “voy a vomitar”, se puede escuchar en las grabaciones, entre otras expresiones de aversión. “Definitivamente no es higiénico, especialmente después de una pandemia”, dijo un usuario en respuesta al video, citado por Newsweek.

Disculpas por un juego “inocente y no mal intencionado”

Por su parte, el director de la institución, Casey Gant, en un comunicado citado por el medio, se disculpó por la actividad y sostuvo que reconoce el impacto que la polémica situación ha tenido en la comunidad escolar. “Me disculpo por este incidente y por el impacto negativo hacia la comunidad de Desert Hills”.

La superintendente del distrito escolar de Kennewick, Traci Pierce, también se pronunció respecto al suceso y en una misiva a las familias afirmó que "la actividad no cuenta con la aprobación del distrito y aseguró que no se repetirá en el futuro".