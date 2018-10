Flavio Azzaro protagonizó un escándalo en la platea de la cancha de Racing durante el empate 2-2 de su equipo con Boca, por la octavo fecha de la Superliga.

El experiodista de TyC Sports se enojó con el arbitraje y arremetió contra los periodistas y dirigentes “xeneizes” que estaban viendo el partido en el sector de prensa.

“¡Cag… hijos de p…!”, gritó Azzaro, totalmente fuera de sí. Y agregó: “¡Todos cobran del presidente ese (por Daniel Angelici)!”.

URGENTE - ESCANDALO



FLAVIO AZZARO A INSULTANDO A LOS GRITOS A DIRIGENTES Y PERIODISTAS PARTIDARIOS DE BOCA JUNIORS pic.twitter.com/pYDy0joCkU — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) 8 de octubre de 2018

Cabe recordar que el periodista que fue desvinculado de TyC Sports luego de cubrir el Mundial de Rusia, acusó a Angelici de haber “pedido” su cabeza.

“Hace 15 días un productor de TyC me agarró y me dijo ‘escuchame, llamó Angelici y pidió tu cabeza’. Yo seguí laburando, pero me condicionó porque yo estaba en Rusia todavía trabajando con el Mundial”, relató en Polémica en el Bar.