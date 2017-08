En Brasil, una pareja viene siendo el centro de la atención, luego que el video que grabaron hace un par de días, se vuelva viral en la red social. Usuarios de Facebook, lugar donde se publicó la grabación, han nombrado a la joven como “la más despistada del mundo”.

El video que tiene casi 1 millón de reproducciones, nos muestra a una pareja pescando en una tranquila laguna. La persona que graba, alienta a la mujer a atrapar el pez que ha logrado capturar. “Aquí está nuestra favorita pescando un pez” se le escucha decir.

Tras sacar al pez del agua, la joven lo lleva a un lugar seguro para que no regrese a la laguna. Lo que no imaginó, iba a ser la astucia que tendría el animal para luchar por su vida hasta el último minuto. Al ver como el pez comienza a saltar para regresar al agua, la joven va tras él, no se percató lo cerca que estaba de la laguna. Sin darse cuenta acabó con medio cuerpo adentro del agua.

Woman Falls after Catching Fish Hook, line, and SINK HER Posted by JukinVideo on viernes, 25 de agosto de 2017

La joven pudo salir con ayuda de su pareja, quien en todo momento no dejó de reír ni grabar. Según usuarios de la red social, el hecho se llevó a cabo en Inhumas, municipio brasilero del estado de Goiás.