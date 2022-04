Hay personas que aseguran que cuando estan borrachas realizan cosas que desean, pero no se animan estando sobrios. Muchos de esos anhelos son completamente una locura. En este caso. Un hombre estaba muy borracho y decidió meterse a una jaula para enfrentarse a unos cocodrilos. Para su fortuna salió ileso, pero esta situación fue filmado por uno de los testigos y se volvió viral en las rede sociales.

El hecho sucedió en la "Laguna del Carpintero", en la ciudad de Tampico, en México. El sujeto estaba junto con unos amigos y tras pasar varias horas bebiendo decidieron dar un paseo por la conocida zona en donde se encuentra el hábitat de cocodrilos.

Un hombre bajo influencias de las drogas brincó las barreras de seguridad en la Laguna del Carpintero, donde se encuentran los cocodrilos, molestándolos y a punto de ser mordido por uno de ellos.#Tampico pic.twitter.com/5XN84wzVAh — Lo que pasa en Tampico (@que_tampico) April 11, 2022

En el clip, se logra ver al borracho cruzando la reja de seguridad, que impide que las personas se acerquen a los reptiles depradores principalmente. Sin embargo, el sujeto no sólo la cruzó, sino que decidió enfrentarse a los gigantescos animales y los pateó.

"No me faltes al respeto porque soy tu rey", le gritó el hombre a uno de los animales cuando intentó morderle la pierna luego de que este lo pateara. El animal en vez de atacarlo otra vez se metió al agua y dejó al ebrio hablando sólo.

No conforme con ello, el borracho se dirije a otro animal y repitió lo mismo: "Yo soy tu rey". A continuación, lo patea y este cocodrilo se enoja e intenta morderlo, pero no lo logra. En ese momento, muchos de los presentes comenzaron a gritarle que los dejara tranquilos porque no iba a tener más "suerte".

Estos comentarios y la reacción de los reptiles gigantes, les molestó mucho al sujeto que seguía sosteniéndose del barandal de protección y se negaba a salir de esa zona de peligro. No obstante, algunos de los amigos que lo acompañaron se reían de la situación.

Este hecho se viralizó en las redes sociales e incluso llegó a los medios locales. Los cuales señalaron que no podían revelar la identidad del hombre que se peleó con los cocodrilos, pero que las autoridades estaban al tanto de lo sucedido.

Asimismo, alertaron a la población de que lo que sucedido no era un hecho gracioso, sino de gran seriedad debido a que en la zona varias personas son heridas de gravedad por estos animales y por eso pidieron que no intenten hacer lo mismo que este hombre que estaba borracho.

Por último, desde la reserva indicaron que hay entre 80 y 90 cocodrilos habitando la laguna del Carpintero y que las muertes de personas por ataques de los reptiles es algo cotidiano. De hecho, un caso recordado es el de una mujer que murió tras ser embestida por uno de ellos mientras lavaba la ropa.