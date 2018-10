Parece un chiste, pero fue real: un hombre estaba en un bar muy concentrando mandando mensajes por WhatsApp cuando un delincuente armado entró a robar y él nunca se dio cuenta.

Pasó el domingo pasado en la localidad de Nova Serrana, en el estado Minas Gerais, en Brasil y una cámara de seguridad capturó el momento.

En las imágenes se ve cómo un ladrón con un casco y un arma entra al local, mientras todos los presentes se tiran al piso. Todos mientras este chico que estaba chateando.

"Yo realmente no vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta de que el bar estaba siendo atracado", relató José Carlos de Almeida al portal R7.