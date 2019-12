A través de una votación web, Jin del reconocido grupo de K-Pop BTS fue elegido como el hombre más atractivo del mundo. En vísperas de su cumpleaños (que es mañana 4 de diciembre, aunque en Corea del Sur ya es esa fecha) el cantante y bailarín fue elogiado por su belleza.

Kim Seok-jin cumple 27 años y desde 2013 integra la agrupación con mayor reconocimiento internacional del género. De hecho, un cazatalentos lo 'descubrió' caminando por la calle y le propuso que audicione para Big Hit Entertainment basándose en su atractivo físico.

El sitio norteamericano King Choice dedicado a las encuestas orientadas al pop surcoreano coronó al joven en cuestión como el hombre más guapo del mundo en 2019.

Con 444.448 votos, ganó la encuesta 'Most Handsome Men in the World' superando a Ian Somerhalder, a su propio colega de BTS Kim Taehyung y Chris Evans, entre otros.

Pero no es la primera vez que se hace con semejante título: en 2018 llegó al puesto 47 entre los 100 rostros más hermosos elegidos por TC Candler y a principios de este año fue elegido el 'rostro mejor esculpido' entre las 10 celebridades mundiales con mejores proporciones faciales, seleccionadas previamente por un grupo de diseñadores profesionales de República Checa.

¿Quién es Jin?

Como ya dijimos, Kim Seok-jin, se popularmente como bajo su nombre artístico de Jin, pero también suelen llamarlo "chico visual". Este, es un cantante, modelo, compositor y bailarín surcoreano que desde 2013 forma parte del grupo BTS, donde ocupa el puesto de vocalista. Tiene 26 años y cumple el 4 de diciembre.

Cabe destacar que en dos años, cuando cumpla los 28 deberá alistarse en el servicio militar obligtorio.