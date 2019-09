¿Estás aburrido del sexo tradicional? Igual deberías plantearle a tu pareja sexual algunas innovaciones. El zodiaco te ayuda a descubrir qué personas están dispuestas a cambiar la rutina bajo las sábanas y, es que, con ellas, el sexo nunca va a ser monótono. Estos son los signos más atrevidos en materia de sexo según el horóscopo.

Sagitario

A este signo del zodiaco no le dan miedo muchas cosas y el sexo no es una de ellas. Tiene una mentalidad abierta, por lo que siempre está dispuesto a probar nuevos juegos. De hecho, le excitará mucho que su compañero de cama le proponga novedades bajo las sábanas. Un Sagitario puede aburrirse mucho si en su día a día se ve limitado al sexo vainilla. Con ello no estamos diciendo que no le gusten las relaciones convencionales, pero todo lo que tenga que ver con una rutina les angustia. Si quieres hacer un regalo a este signo del zodiaco, ¿por qué no comprarle unas esposas o una máscara de asfixia?

Leo

Los de Leo son puro fuego cuando se meten en la cama con la persona adecuada. Este signo disfruta mucho con el sexo y no le gusta limitarlo por lo que la gente vaya a pensar de sus prácticas. Está dispuesto a ser transgresor con tal de renovarse y su máximo objetivo en el en este sentido es alcanzar el culmen. Además, los Leo son muy generosos, por lo que intentarán llevar hasta el placer máximo también a su pareja de juegos. Este signo del zodiaco se va a dejar llevar por la pasión del momento y los gustos de su pareja de cama.

Acuario

Este signo del zodiaco es único e imprevisible, por lo que es imposible saber qué tipo de relaciones sexuales va a querer. Puede que un día le dé por el sexo más calmado, pero al día siguiente se animará a soltarse la melena. Si hay algo que Acuario defiende, y que de hecho le excita, es la libertad de cada uno para huir de los convencionalismos. Este signo del zodiaco nunca va a ponerse límites a sus gustos y apetencias, sobre todo en lo que se refiere al sexo. Lo mejor de las relaciones sexuales de los Acuario es su espontaneidad infinita. Los juegos nunca serán iguales que los del día anterior.

Géminis

A los Géminis les gusta el sexo de todas las formas y colores. Además, el zodiaco señala a este signo por tener dos caras, lo que hace que tenga una gran versatilidad en la cama. Este signo de aire disfruta adaptándose a todas las sugerencias de sus amantes: BDSM, juguetes eróticos, posturas nuevas, humillaciones… Sin embargo, a los Géminis a veces les entra el miedo y, aunque siempre están dispuestos a contemplar como posibilidad las sugerencias de su compañero de sexo, no siempre se sienten capaz de llevarlas a cabo.

Fuente: diariofemenino.com