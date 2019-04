Son varios los signos del zodiaco que son celosos, quienes aunque traten de ocultarlo no lo pueden hacer, ya que los delata su inseguridad. Se trata de personas que en la mayoría de los casos son muy controladoras y quieren hacer lo mismo con su pareja.

Entre los signos del zodiaco más celosos, se encuentran: Tauro, Sagitario, Capricornio y Cáncer. Ellos, en la mayoría de los casos, no sienten confianza en su pareja y buscan saber en todo momento dónde están y con quién.

TAURO

Los Tauro en la mayoría de los casos son posesivos y por más que les demuestren que los quieren no son capaces de confiar al 100 por ciento. Odian las mentiras y si descubren que les has mentido jamás volverás a saber de ellos, porque son realmente rencorosos. Pero hay que mencionar que se entregan por completo al ser amado.

CÁNCER

Los Cáncer es otro de los signos más celosos del zodiaco, quienes siempre quieren saber que son bien correspondidos en el amor. Debido a que hacen de todo por hacer sentir especial a esa persona que tienen a lado. Cuidado con traicionarlos porque no perdonan nunca.

ESCORPIO

Los Escorpio son realmente fieles, pero eso no les quita que sean posesivos, motivo por el cual siempre están al pendiente de su amor. Hay que destacar que no toleran las traiciones y son muy hábiles para descubrirlas, ya que son muy intuitivos.

CAPRICORNIO

Los Capricornio no aceptan que son celosos, pero en el fondo no toleran la idea de que su pareja pudiera estar con alguien más, lo que los vuelve desconfiados. Si por algún motivo los llegas a traicionar no solo en cuestiones de infidelidad, jamás volverán a dirigirte la palabra.