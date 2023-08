La astrología es utilizada por muchas personas que desean conocer aspectos de la personalidad de otras, así como situaciones que podrían ocurrir en el futuro. Según considera este conjunto de creencias, algunos signos del zodiaco tienden a ilusionar a los demás y rompen corazones constantemente.

Suelen decir palabras "lindas" y que los otros quieren escuchar, ignorando lo que pueda suceder después. Durante un corto período de tiempo, llenan de promesas a la supuesta persona que les gusta, pero luego se arrepienten y causan las peores sensaciones en ella.

Esto sucede, generalmente, porque se interesan por pasar un buen rato y no buscan tanto la estabilidad a largo plazo ni el compromiso. Ante la primera sensación de malestar, cambian de opinión, "desaparecen" y no dan explicaciones al respecto. Así, se los conoce por no tener responsabilidad afectiva.

Cuáles son los signos más "rompecorazones", según la astrología

Géminis

Las personas que nacieron entre el 21 de mayo y el 21 de junio, suelen ilusionar a las personas cuando quieren conseguir algo específico. A veces son románticos y "dan todo" de ellos, pero de un momento para otro cambian su parecer. Cuando se aburren, muestran su verdadera cara.

Te hacen sentir que son las personas indicadas para una relación amorosa, pero juegan con los sentimientos de los demás y no sienten culpa de romper un vínculo inesperadamente. Además, son hirientes al expresarse, sobre todo cuando se trata de terminar un ciclo.

Sagitario

Quienes nacieron entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, son considerados los más aventureros del zodiaco. Les encanta que los demás estén interesados en ellos, llegando a manipular sentimentalmente a otros y a fingir el cariño.

Permiten la "entrada" de nuevas personas a su vida solo para jugar con ellas e ilusionarlas. Cuando ya no reciben la atención que quieren, se alejan y ponen los ojos en alguien más, cortando el vínculo y corriéndose del compromiso completamente.

Acuario

Los que nacieron entre el 21 de enero y el 19 de febrero, saben que tienen poder para cautivar a otros. Sus cualidades, encanto y carisma logran "enganchar" a cualquiera, ilusionando a varios en el camino. Aunque no estén interesados realmente, el hecho de "gustar" les llama la atención.

En cierto momento comienzan a "dar menos amor" y aparecen de vez en cuando, solamente para no perder a la persona. Confunde el interés que demuestran, pero solo lo hacen en algunas ocasiones. Hacen promesas y en el fondo saben que no las van a cumplir.