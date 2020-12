Diciembre es sinónimo de Fiestas, y mientras que para algunos es el mes más feliz del año; otros preferían “desaparecer” y evitar cualquier tipo de reunión en torno al arbolito. El zodíaco tiene bien identificados a los signos que prefieren evitar tanto la Navidad como el Año Nuevo y a continuación te contamos cuáles son.

Escorpio: el problema de los escorpianos no es el festejo en sí, sino algunos familiares políticos que no logran digerir ni con el paso de los años. Conscientes de ello, se permiten un par de tragos para distender y evitar molestarse con algún comentario fuera de lugar.

Y si bien el objetivo es tomarse la mala onda con liviandad, es importante no pasarse con el alcohol para evitar un estallido social.

Cáncer: los nacidos bajo el signo de Cáncer odian los festejos de Navidad y Año Nuevo. Les incomoda juntarse con familiares, pero también con amigos. No les gusta beber, y la comida prefieren pasarla sin emitir sonido para evitar conversaciones melancólicas y la alegría forzada. Ni bien dan las 12, saludan, brindan casi por obligación, comen algunas cosas ricas y a la 1 están en su casa, si es posible, durmiendo en su cama.

Acuario: el principal problema de los acuarianos es la comida. Es imposible ponerse de acuerdo con ellos. Si la mayoría de la familia quiere pollo relleno, ellos prefieren lechón o asado. La cuestión es dar la contra, siempre y ni siquiera saben por qué se les complica tanto con la comida.

La explicación es simple: el inconveniente no está en la comida, simplemente no les gustan las reuniones familiares durante esta época del año y, participen o no, siempre la pasan mal.