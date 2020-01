El verano es la estación favorita de muchos, pero nadie la disfruta tanto como algunos signos que parece que sólo viven para estar de vacaciones e ir a la playa o a la montaña.

Mirá cuáles son los signos que más van a aprovechar sus vacaciones de verano.

Sagitario

Capaz que no salgan mucho durante el día, pero los nacidos bajo este signo aprovecharán al máximo las noches veraniegas de las vacaciones. No hay nadie que disfrute tanto de las fiestas que se arman casi todos los días, y luego también disfrutan de recuperarse en la playa o al costado de la pileta. Siempre hay que tener un amigo de Sagitario para que las noches sean inolvidables.

Leo

Los hijos del sol disfrutan como nadie de pasar todo el día en la playa cuando están de vacaciones. No es que sólo amen el agua y el calor, si no que al ser, generalmente, bastante egocéntricos, también aman mostrarse y ser el centro de atención de cuanta gente los rodee. Para ellos nada es más agradable que estar sentados en la arena con sus amigos, siempre y cuando nadie se olvide de a quién deben prestarle atención.

Escorpio

Sus vacaciones ideales no están en el mar, si no en la montaña. Para pasarla bien este verano los escorpio deberán pensar en un destino montañoso, con una amplia cabaña en la que descansar tranquilos. Pero esto no significa que sea una vacación aburrida, ya que estos destinos también tienen diferentes actividades deportivas o extremas que tanto los nacidos bajo este signo como sus acompañantes pueden disfrutar.