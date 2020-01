La entrada de Cáncer está cada vez más cerca, es por eso que algunos fenómenos vivirán con más intensidad la segunda semana de enero y podrán explorar nuevas facetas de su personalidad gracias a este signo del zodiaco, descubre si serás uno de ellos.

Efectos de la entrada de Cáncer

Leo

Tu parte generosa saldrá a la luz. Aunque te encanta ser el centro de atención, también te gusta apoyar a quienes tienes a tu alrededor. Deja que esta energía lunar sirva para que pongas más atención en cómo tratas a los demás, especialmente a los extraños. Cuidado con el conflicto directo. A veces te gusta ver sólo tu perspectiva de un problema, pero esto te podría hacer ver la de otros antes de actuar. Será una buena oportunidad para volverte más paciente y escuchar a los demás.

Cáncer

Tal vez te sientas un poco más sensible, pero eso no tiene porque ser algo malo. Tendrás la oportunidad de ordenar un poco tus sentimientos y emociones lo que te permitirá llevarte mejor con los demás. Te sentirás sensible y con más ganas de ver por los sentimientos de los demás. Afortunadamente eres comprensivo y tienes un lado maternal, esto te convertirá en la persona ideal para aconsejar a quienes lo necesitan.

Tauro

Te sentirás motivado y probablemente con ganas de acabar con tu lista de pendientes, pero recuerda procurar no saturarte o terminarás frustrado. Tal vez te sientas con ganas de un cambio, como cortarte el pelo, cambiar tu guardarropa o intentar una nueva rutina de belleza, es un buen momento para hacer cosas por ti, pero no te precipites y piensa bien las cosas.