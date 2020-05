El cambio no es para todos. Si bien es algo inevitable y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos, a muchas personas esto les resulta imposible.

Son quienes aman su vida tal como está, y por eso se transforman en personas muy tradicionalistas que desean que todo esté igual por siempre. Mirá en esta lista cuáles son los signos más conservadores del zodíaco.

Tauro

Aman la vida en familia con todas las tradiciones que esto implica. Son quienes más disfrutan de todas las fiestas como Navidad o Año Nuevo, ya que nadie más les saca el jugo a los encuentros de decenas de personas como ellos. Los tauro se pueden llegar a ofender mucho si rechazan invitaciones a alguno de estos eventos.

Leo

Los nacidos bajo este signo son las clásicas personas que se rigen por sus "códigos", especialmente con sus amigos, ya que no son particularmente apegados a su familia. Las tradiciones y reglas de la amistad deben ser respetadas a rajatabla si alguien se quiere llevar bien con un leo, y evitar sus conocidos enojos.

Escorpio

Un signo que para muchos es contradictorio, ya que disfruta mucho de las discusiones y enfrentamientos, pero también es de los más familieros que existe. Si bien son pasionales, lo que más aman es crear nuevos recuerdos en familia, con sus personas más cercanas y queridas.

Acuario

Los acuarianos tienen sus propias ideas y son capaces de hacer lo que sea para que se respeten, pero no puede ir en contra de una tradición, simplemente porque no está en su forma de ser. Aunque no soporten a su familia, no faltarán ni a una sola reunión, ya que para ellos eso sería romper una regla no escrita.