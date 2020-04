El ser humano tiene una tendencia a no arriesgarse. Es mucho más fácil mantenerse dentro del terreno conocido que hacer cosas nuevas, no importa en qué ámbito sea.

Pero algunas personas parecen no tener la limitación del miedo, y siempre van para adelante, sin importarles lo que pueda pasar. Ya sea en el trabajo, en el amor o en la vida en general, algunos signos marcan a las personas que no tienen freno. Mirá cuáles son los signos más desenfrenados del zodíaco

Sagitario

No es raro que un signo amante de la libertad sea totalmente osado en el amor. Sus relaciones de pareja siempre tendrán un condimento extra que a muchos le cuesta conseguir, especialmente en la cama. Además son aventureros en todo sentido, y no sentirán miedo alguno a la hora de incurrir en prácticas que otros considerarían más allá del límite. Hay que mantener la mente abierta para estar con ellos.

Leo

Los nacidos bajo este signo muestran su desenfreno a la hora de competir. A los leo no les gusta estar nunca por debajo de nadie, por lo que no perderán oportunidad para demostrarle a todos que son muy buenos en lo que hacen, sea lo que sea. A la hora de enfrentarse a un leo hay que estar muy preparado, pues no se rinden ante ningún obstáculo, y realmente se pondrán más allá del 100 por ciento si es para dejar en claro su superioridad.

Libra

Los libra son muy equilibrados, pero a veces pierden el centro cuando se trata de conseguir un objetivo que desean con todo su ser. En el momento en que se ponen un norte, no pararán hasta alcanzarlo, por más difícil que les parezca a todos. Su desenfreno es tal que en muchas oportunidades dejarán atrás a seres queridos u otras oportunidades interesantes por llegar a la meta que se impusieron.

Aries

Los nativos del signo del carnero son personas muy determinadas, y nunca muestran esta parte suya más que cuando están enamorados de alguien que no los corresponde. Su mente se fija en la idea de conquistar a esta persona, y pierden absolutamente todos los límites que tenían para mostrarse tal cual son y conseguirlo. Son amantes muy entregados una vez que están con esa persona que los vuelve locos.

Fuente: MDZ