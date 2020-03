Puede ser porque son más observadores, o porque tiene un sexto sentido imposible de describir, pero algunas personas poseen la capacidad de adivinar lo que estamos pensando o lo que nos está pasando. No es magia, simplemente tienen una intuición superior que los hace más perceptivos a todo lo que los rodea.

Convivir con personas de estas características no es fácil. Muchas veces no tenemos ganas de hablar con algo, pero su intuición hará que no paren hasta que logremos desahogarnos y mejorar nuestro estado de ánimo. Al contrario de lo que se cree comúnmente, no sólo las mujeres poseen una percepción especial. Mirá en esta lista cuáles son los signos más intuitivos del zodíaco.

Escorpio

El mejor adjetivo para describir a los escorpianos con respecto a su intuición es "vivos". Son extremadamente observadores, y recolectarán todas las pistas que una persona vaya dejando hasta descubrir sin lugar a dudas lo que intenta ocultar. Muchas veces puede parece magia o inclusive trabajo detectivesco como si se tratara de Sherlock Holmes, pero la realidad es que lo único que hacen es estar muy atentos a lo que pasa.

Piscis

Su sensibilidad viene acompañada de una característica que es casi sobrenatural, ya que son los mejores del zodíaco en premonición. Un nativo de este signo siempre debería confiar en sus sentimientos, porque su intuición está unida al universo y muchas veces es el mejor a la hora de interpretar los signos que este manda. Lo malo es que tienden a absorber todas las emociones que perciben en los demás, ya sean buenas o malas. Si un piscis se junta con alguien de mal carácter, es muy probable que con el tiempo se lo termine apropiando.

Cáncer

Son los más intuitivos de todos. Utilizan su costado emocional e inteligencia para que nada se les pase por alto. Su sensibilidad superior hace que nada de lo que sienten quienes los rodean sea para ellos un secreto, y muchas veces esto hará que su vida romántica esté plagada de problemas. Por el lado bueno, puede detectar las malas intenciones de todos, por lo que es muy raro que caigan en situaciones complicadas.

Libra

Su buen ojo para juzgar a las personas hace que vivan la vida sin prejuicios, ya que casi nada sorprende a un nacido bajo este signo. Su percepción es útil al momento de detectar mentiras, ya que por más querida que sea la persona de quien vienen, nunca dejará de notar la falsedad que intenta ocultar. La balanza siempre se inclina por el lado de la verdad, por eso perderán muchas amistades en la vida por su intuición.