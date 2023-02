En las últimas semanas Evangelina Anderson estuvo dedicándose a ultimar los detalles de la mudanza que hicieron desde Alemania junto a su familia. Para eso, tuvo que hacer un viaje a Europa para volver con los perritos que no había podido traer a la Argentina en su momento. Además, la modelo comenzó la ardua tarea de elegir colegio para sus tres hijos y anotarlos.

Sin embargo, lo que la figura no esperaba es uno de los requerimientos que le hicieron desde una exclusiva institución educativa. “¿Es normal que para registrar a un niño en la escuela como uno de los principales requisitos te pidan foto de la familia? Me parece terrible. ¿Eso no es un claro ejemplo de racismo?”, escribió en su cuenta oficial de Instagram compartiendo la captura de los documentos que le solicitaban para la inscripción.

En el descargo que publicó en su cuenta oficial explicó que nunca le habían pedido algo similar: “En todos los colegios en los que tuve la posibilidad de llevar a mis hijos a lo largo de estos años jamás vi una cosa así”. Al compartir lo que pensaba, muchos de sus seguidores le comentaron que no era una práctica habitual, y le pidieron que desistiera de enviar a sus hijos a ese lugar.

Evangelina Anderson se indignó al ver lo que le pidieron para mandar a sus hijos a un colegio privado (Foto: Instagram / evangelinanaderson)

“Son colegios elitistas, Eva”, “Es una vergüenza, no envíes a los chicos ahí. Buscá un colegio que tenga valores, ahí están clasificando. Asco dan, atrasan”, “¡Terrible! Como si el aspecto físico importara”, “Qué papelón” y “Un espanto”, fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo en la publicación.