Un adolescente de 15 años fue desfigurado por un ex rugbier profesional de Inglaterra. El hombre lo habría atacado porque pensó que le hacía bullying a su hijo.

El agresor, Vila Matautia, de 48 años, dejó completamente inconsciente al joven Cole Olverson en diciembre y fue condenado el viernes a 7 meses de prisión, aunque salió caminando en libertad ya que la sentencia quedó suspendida por 18 meses.

Matautia aseguró que Cole le hacía bullying a su hijo de 12 años. Sin embargo, el juez de la causa sostuvo que no hay pruebas de que haya sido así.

"Estoy preparado para aceptar que genuinamente pensaste que tu hijo había sufrido bullying por parte de Olverson o uno de sus amigos porque por lo que escuché sobre vos, no lo habrías hecho sin una genuina creencia. Pero a pesar de eso, no es la manera de lidiar con las cosas", aseguró el magistrado y agregó: "No se hace justicia por manos propias y eso es lo que hiciste. Sos un hombre muy poderoso. Él es un niño de 15 años. Lo golpeaste varias veces en la cara. Espero que hayas visto sus heridas y lo que le hiciste".

Cole sufre problemas para respirar, depresión y ansiedad luego de lo ocurrido. Matautia lo increpó en la calle y le dijo: "Sos un bully. Si me entero que hacés algo de nuevo te voy a cortar". Luego lo golpeó tanto que le fracturó la nariz y le lastimó las mejillas, frente y mandíbula. Además, le sacó el celular y le sacó una foto tirado en el piso ensangrentado.

El juez le ordenó al ex rugbier que le pague mil libras esterlinas a Cole. Joanne Olverson, madre del joven, se mostró muy decepcionada. "No hay justificación para noquear a un niño. Sacarle una foto tirado en el piso me pareció enfermo".