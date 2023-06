En Manchester sólo se respira alegría. Luego de que el City alzara tres trofeos distintos en menos de un mes, el plantel continúa celebrando: primero fue la Premier League, luego la FA Cup y, hace menos de una semana, la Champions League. Con esas tres conquistas, el equipo de Pep Guardiola disfruta de un presente de ensueño. Y, desde las redes sociales del club, no quieren dejar pasar la oportunidad de divertirse.

Este viernes, la cuenta de Twitter de la institución inglesa publicó un divertido video con Julián Álvarez y Máximo Perrone como protagonistas. ¿De qué trata? A través de esas imágenes, los argentinos intentan enseñarle al español Sergio Gómez cómo preparar un mate.

La escena transcurre en una suerte de café donde la Araña y el ex Vélez se desempeñan como mozos. "¿Qué tenéis para ofrecerme?", pregunta el catalán al llegar. De la respuesta surge el disparador.

"Hay un poco de jugo, tenemos agua, tenemos mate...", devuelven los argentinos. Gómez se sorprende. "¿Ah, sí? ¿Mate? Pues, la verdad que nunca he probado", asegura. Y sus interlocutores retrucan: "¿Te gustaría probar?".

Luego del diálogo, Julián le ofrece un delantal y lo invita a preparar el mate, aunque con sus indicaciones. "Nosotros te vamos diciendo los pasos y vos lo vas armando, ¿te parece?", dice el hombre de Calchín.

"Mostrale a la gente el matecito", sugiere el delantero de 23 años. No es casualidad: tiene, entre sus detalles, un escudo del Manchester City y otro de River. Luego, sigue con el tutorial.

"Primero tenés que poner yerba adentro del mate, un poquito. Nosotros en la Argentina tomamos mate muchos de los futbolistas, pero es cultural en todo el país. Mucha gente, la mayoría toma mate. Muchos en la mañana, en la tarde y algunos incluso durante todo el día", le cuenta Julián a su compañero.

Y completa la idea: "En mi caso a mí me gusta a la tarde compartir con mi familia, mi novia. Es un buen momento, es lindo compartirlo. Lo usamos para eso. Para buenos momentos, para charlas todos juntos...".

"¿Así está bien?", pregunta el aprendiz. Máximo Perrone interviene. "Más, más. Unos 3/4 de yerba... Dale, pa. Sin miedo", le dice. De inmediato, al jugador nacido en Barcelona le surge otra duda: si el ex Vélez suele tomar mate. "Eh, de vez en cuando", responde el argentino. Gómez retruca: "A ti te gusta que te lo preparen, ¿no?".

La Araña, atento a la conversación, no quiere perderse la oportunidad de comentar entre tantas risas. "No hace nunca. Desde que llegó acá le tuve que hacer siempre, no cebó nunca un mate", le apunta Julián. Gómez no se queda atrás. "El próximo lo haces tú", insiste. Pero Perrone se niega: "Ahora estás vos para hacerlo".

�� ¡JULIÁN ALVAREZ Y MAXI PERRONE DANDO CLASES DE CÓMO CEBAR MATE!



Créditos: Manchester City pic.twitter.com/nzwL66VXjE — Diario Olé (@DiarioOle) June 16, 2023

"¿Ahora tengo que tomar esto?", pregunta entre tantas bromas. Julián lo advierte: "Sí, no te quemes la lengua". El español procede a beber la infusión y su reacción provoca la risa de sus compañeros. "Me ha entrado más yerba que agua", es lo primero que dice. Acto siguiente, aprueba: "Ah, no. Está bien. Bastante bueno".

Hacia el final del video, los argentinos intentan trazar un paralelismo. "¿Lo ves parecido a un té?", le preguntan. Gómez duda: "Sí... Pero la verdad está muy bueno porque lo he preparado yo". Y Álvarez, siempre atento en el área, aprovecha el centro para volver a apuntarle a su compañero: "Mejor que Maxi... Bah, Maxi no lo hizo nunca todavía".